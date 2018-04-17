Центр охорони здоров'я кримінально-виконавчої служби очолив Сергій Васильєв

Центр охорони здоров'я був створений рішенням уряду від 13 вересня 2017 року.

Переможцем відкритого конкурсу на посаду керівника Державної установи "Центр охорони здоров'я" Державної кримінально-виконавчої служби України став Сергій Васильєв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

"Ми провели відкритий конкурс на обрання голови медичного закладу "Центр охорони здоров'я", в конкурсі брали участь і громадськість, і представники Міністерства охорони здоров'я... Я хотів би представити Сергія Васильєва, який став переможцем у цьому конкурсі", - заявив чиновник.

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За його словами, "Центр охорони здоров'я" був створений рішенням уряду від 13 вересня 2017 року.

"Коли за рішенням уряду була заснована ця установа, призначається виконуючий обов'язків, який виконує обов'язки. А щоб обрати того, хто буде постійно працювати, був проведений такий відкритий конкурс", - додав він.

Чернишов зазначив, що "Центру охорони здоров'я" підпорядковуватимуться медичні працівники, які працюють в системі охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служб, і які до реформи підпорядковувалися керівництву місць несвободи.

"Було прийнято рішення, і воно реалізовано в ході перших кроків реформування цього напрямку - як-то створення державної установи "Центр охорони здоров'я", який дозволить нам відокремити персонал медичних закладів, який в нас знаходиться в установах виконання покарань, від керівництва установ виконання покарань, і принаймні, якщо не унеможливити, то мінімізувати можливість злочинів чи зловживань", - сказав заступник міністра.

Також заступник міністра повідомив, що "зрощування" медперсоналу та працівників установ призвело до зловживань та корупційних дій.

"Що було виявлено під час проведення "діагностування" медичного напрямку? Йшло певне зрощування медичних працівників з працівниками, які забезпечували режим утримання в установах ДКВС, що призводило до зловживань, а іноді - до корупційних дій. І дозволяло в певній мірі приховувати злочини як працівників пенітенціарної системи, так і тих злочинців, які відбували покарання в системі", - заявив він.

"Через те, що медичний персонал був підпорядкований керівництву установ виконання покарань, ми не завжди могли докопатися до суті проблеми, а може і прогавити якісь конкретні злочини, які відбувалися в цих установах", - додав Чернишов.

Водночас начальник управління Генеральної прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи В'ячеслав Свірець наголосив, що після виведення медперсоналу з-під прямого підпорядкування керівництва установ ДКВС лікарям не буде сенсу приховувати побої в ув’язнених.

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"Дуже великий ризик був закладений в тому, що коли лікар залежний від начальника установи в питаннях заробітної плати, премії, відпусток, всього іншого, вплив певний є", - зауважив він.

"Я впевнений, що виведення лікарів з-під прямого підпорядкування керівництва установ дасть змогу більш об'єктивно бачити картину. Тому що лікарю просто більше немає сенсу приховувати побої або якісь інші тілесні пошкодження", - додав Свірець.

При цьому він наголосив на існуванні "побутового травматизму" в установах відбування покарань ДКВС, які насправді можуть бути ознаками побоїв.

"Ми постійно акцентували увагу на так званому побутовому травматизмі. Коли ми кожного дня бачимо ті події, зведення, що відбуваються в системі відбування покарань, і коли ми читаємо про те, що людина впала, послизнувшись на сходах в туалеті, отримала множинні тілесні ушкодження - під лівим, під правим оком - це явно нехарактерні пошкодження для падіння", - зазначив він.

Також заступник міністра юстицій Чернишов зауважив, що наразі медперсонал не підпорядковується керівникам установ відбування покарань.

"Це процес. Вони вже не в підпорядкуванні у керівників установ, але процес їхнього прийому на роботу в державну установу ("Центр охорони здоров'я" - УНІАН) ще тримає", - пояснив він.

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Разом з тим, у коментарі журналістам лікар-терапевт медичної частини Київського слідчого ізолятора Тетяна Іванушкіна заявила, що медперсонал СІЗО ще підпорядковується начальнику цієї установи.

"На даний момент поки що реформа не закінчена, підпорядковуємося СІЗО, начальнику Київського слідчого ізолятору", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, станом на 17 квітня 2018 року в установах Державної кримінально-виконавчої служби України загинуло 145 осіб, що на 31 людину менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

В Генпрокуратурі наголосили, що у попередні роки спостерігалося зростання смертності у системі, причиною чому було, зокрема, неякісне надання медичної допомоги.