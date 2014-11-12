В Україні кожен лікар має пройти військово-медичну підготовку

В Україні кожен лікар, вчитель та правоохоронець має пройти військово-медичну підготовку.

Про це заявила радник президента України з гуманітарних питань Ольга Богомолець на нараді щодо військово-медичної освіти та підготовки у системі організації медичного забезпечення військ України, а також існуючих проблем навчально-матеріальної бази Української військово-медичної академії, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми маємо чітко усвідомити, що сьогодні кожен вчитель, військовий чи правоохоронець має вміти кваліфіковано надати першу медичну допомогу, а кожен лікар має бути готовим стати лікарем військовим», - наголосила радник президента.

Як зазначається в повідомленні, в рамках обговорення Військово-медичної доктрини України та проблем забезпечення медичним персоналом українського війська, учасники наради домовилися про те, що протягом короткого терміну потрібно відновити військові кафедри в усіх вищих медичних навчальних закладах і повернути військово-медичну підготовку в системи освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів усіх спеціальностей.

Учасники наради вирішили, що протягом найближчого часу будуть підготовлені законодавчі ініціативи та зміни в діюче законодавство, включно зі змінами у навчальні програми закладів системи МОЗ, МО та Міносвіти, які дозволять швидко відновити систему військово-медичної підготовки для вчителів, лікарів, психологів, правоохоронців, військових, залізничників та рятувальників.

У нараді взяли участь уповноважені представники міністерств оборони, освіти, охорони здоров’я, внутрішніх справ, інфраструктури та Української військово-медичної академії.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів вже підготував рішення про відновлення кафедр військової медицини в медичних навчальних закладах.

Зокрема, за словами керівника військово-медичного департаменту Міноборони Віталія Андронатія, на даний момент такі кафедри залишились тільки в трьох навчальних закладах. “Зараз вже готовий проект Кабміну, щоб ці кафедри повернути”, - наголосив Андронатій.

Нагадаємо, у лютому 2014 року Росія розпочала військову агресію проти України.

У результаті військових дій в Луганській та Донецькій області, за даними ООН, станом на кінець жовтня «убито щонайменше 4035 осіб (з урахуванням 298 на борту MH17) і 9336 поранено».