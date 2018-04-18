США допоможуть Україні запровадити програму медичної та психологічної реабілітації учасників АТО
Сполучені Штати Америки допоможуть Україні запровадити програму медичної реабілітації та психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції.
Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації МВС України, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив після зустрічі з американськими конгресменами.
«На зустрічі з конгресменами США Марсі Каптур, Енді Харрісом та Сандером Левін домовились про велику партнерську програму медичної реабілітації та психологічної допомоги постраждалим від поствоєнного синдрому», - сказав Аваков.
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Він наголосив, що США має великий досвід у вирішенні цієї проблеми.
«Воєнний конфлікт, спровокований путінським режимом, триває вже більше 4 років, і за цей час через фронт пройшли близько 600 тисяч українців. І нам необхідний ваш досвід у подоланні цієї проблеми», - наголосив міністр.
Також Аваков зазначив, що МВС розробляє стратегію реінтеграції звільнених територій, оскільки саме правоохоронці будуть першими, хто увійде на повернуті землі.
«Тому вкрай важливо мати чітке бачення цього процесу», - зазначив очільник міністерства.
Своєю чергою конгресмен Каптур висловила готовність найближчим часом відвідати Україну для вироблення практичного алгоритму стратегії реінтеграції.