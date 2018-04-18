США допоможуть Україні запровадити програму медичної та психологічної реабілітації учасників АТО

За чотири роки воєнних дій на Донбасі через фронт пройшли близько 600 тисяч українців.

Сполучені Штати Америки допоможуть Україні запровадити програму медичної реабілітації та психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації МВС України, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив після зустрічі з американськими конгресменами.

«На зустрічі з конгресменами США Марсі Каптур, Енді Харрісом та Сандером Левін домовились про велику партнерську програму медичної реабілітації та психологічної допомоги постраждалим від поствоєнного синдрому», - сказав Аваков.

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Він наголосив, що США має великий досвід у вирішенні цієї проблеми.

«Воєнний конфлікт, спровокований путінським режимом, триває вже більше 4 років, і за цей час через фронт пройшли близько 600 тисяч українців. І нам необхідний ваш досвід у подоланні цієї проблеми», - наголосив міністр.

Також Аваков зазначив, що МВС розробляє стратегію реінтеграції звільнених територій, оскільки саме правоохоронці будуть першими, хто увійде на повернуті землі.

«Тому вкрай важливо мати чітке бачення цього процесу», - зазначив очільник міністерства.

Своєю чергою конгресмен Каптур висловила готовність найближчим часом відвідати Україну для вироблення практичного алгоритму стратегії реінтеграції.