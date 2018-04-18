В Україні за тиждень на кір захворіли 843 людини - МОЗ

12:39, 18 квітня 2018
Країна
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Всього впродовж 15-ти тижнів 2018 року на кір захворіли 10682 людей – 4076 дорослих і 6606 дітей. З початку року від ускладнень кору померло восьмеро людей: шестеро дітей і двоє дорослих.

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Найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській (1925), Закарпатській (1782), Одеській (1295), Львівській (1114), Чернівецькій (944) областях. Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській (4), Херсонській (19), Чернігівській (21),  Харківській (22) і Сумській (26) областях.

Як уже зазначалось, протягом останніх трьох місяців за даними статистичної та оперативної звітності щодо випадків кору в Україні спостерігається зростання захворюваності на кір у семи областях, зниження захворюваності – в трьох областях, а в інших регіонах спостерігається мінлива ситуація.

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Теги: #епідемічна ситуація#спалах кору в Україні