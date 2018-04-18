Нові протитуберкульозні препарати та стратегії лікування можуть значно покращити результати лікування лікарсько-стійкого туберкульозу.

У щотретього хворого на туберкульоз в Україні діагностовано мультирезистентну форму.

Як повідомляє Центр громадського здоров’я, епідемічна ситуація щодо туберкульозу в Україні характеризується значним поширенням мультирезистентного туберкульозу і туберкульозу з розширеною лікарською стійкістю.

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"Такі форми зустрічаються у щотретього хворого, який захворів вперше, та у кожного другого хворого, в кого виявлено рецидив. Україна займає друге місце в європейському регіоні за поширеністю мультирезистентної форми туберкульозу як серед повторних, так і серед нових випадків захворювання, поступаючись лише Білорусі. Ефективність лікування мультирезистентного туберкульозу (МРТБ) в Україні складає 48%, що значно нижче цільових значень ВООЗ (не нижче 75%)", - зазначили у відомстві.

Експерти вважають, що нові протитуберкульозні препарати та стратегії лікування можуть значно покращити результати лікування мультирезистентного туберкульозу.

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"Такими високоефективними препаратами для лікування МРТБ є нові препарати Деламанід і Бедаквілін, які отримали прискорене схвалення Управлінням США по контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів (FDA) і умовне схвалення Європейським агентством лікарських засобів (EMEA). Згідно з рекомендаціями ВООЗ, для призначення цих нових протитуберкульозних препаратів визначені покази та умови для їх застосування. Проте, станом на середину минулого ці препарати були доступні тільки в 6-ти країнах Східної Європи та Центральної Азії, при цьому їх отримали лише 3% пацієнтів, яким вони могли б допомогти. Доступ до нових протитуберкульозних препаратів обмежений у зв’язку з відсутністю їх реєстрації у країнах. На сьогодні Деламанід не зареєстрований у жодній країні з виском тягарем МРТБ", - зазначили у центрі.