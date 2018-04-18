Затверджено порядок виявлення осіб з інвалідністю, які проживають у зоні надзвичайної ситуації

Рішення прийнято без обговорення.

Кабінет міністрів України затвердив порядок виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації їх супроводу.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову схвалено на засіданні уряду.

Рішення прийнято без обговорення.