Затверджено порядок виявлення осіб з інвалідністю, які проживають у зоні надзвичайної ситуації
13:21, 18 квітня 2018Країна
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Рішення прийнято без обговорення.
Відповідну постанову схвалено на засіданні уряду / УНІАН
Кабінет міністрів України затвердив порядок виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації їх супроводу.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову схвалено на засіданні уряду.
Рішення прийнято без обговорення.
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