Показники захворюваності на грип та ГРВІ в Україні стрімко знижуються

Минулого тижня летальних випадків від грипу та ГРВІ не зареєстровано.

В Україні показники захворюваності на грип та ГРВІ продовжують знижуватися.

Як повідомляють експерти Центру грипу та ГРВІ, епідемічний поріг не перевищено в жодній з областей. Інтенсивний показник захворюваності становить 292,6 на 100 тис. населення, що на 48,6% менше епідемічного порогу по Україні.

Читайте такожВ Україні за тиждень на кір захворіли 843 людини - МОЗ

На грип та ГРВІ захворіло 113 532 особи, із них 63,5% – діти. Спостерігається локальне географічне поширення і низька інтенсивність активності грипу та ГРВІ, без перевищення епідемічних порогів. Випадки лабораторно підтвердженого грипу спостерігаються у 5 областях.

На звітному тижні летальних випадків від грипу та ГРВІ не зареєстровано

Досліджено 66 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ з недозорних джерел та в 14 випадках визначено РНК вірусів грипу, у 6 випадках – грипу типу В та у 8 випадках – грипу типу А. Досліджено 32 зразки матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ з дозорних джерел та у 3 випадках визначено РНК вірусу грипу типу B, і в 2 випадках – грип типу А.