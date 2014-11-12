Породіллі Донецька отримають допомогу від Гуманітарного штабу Ахметова

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова сьогодні на прес-конференції в Києві.

За її словами, майбутні мами отримають набір для породіллі - це максимально повний комплект, який включає все необхідне для мами, дитини і лікаря при пологодопомозі і післяпологовому періоді. За підрахунками Гуманітарного штабу, таких жінок у зазначеному регіоні близько 2500.

Координатор програми "Здороьве" Павло Лапін зазначив, що Рінат Ахметов поставив завдання - кожна майбутня мама в Донецьку повинна отримати «Пакет породіллі».

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"Для отримання пакета потрібно попередньо зареєструватись за номером гарячої лінії Штабу 0 800 509 001. Набір буде видаватися безпосередньо вагітним жінкам на стадіоні «Донбас Арена», починаючи з грудня. При собі необхідно мати паспорт і «обмінну карту» з вказаною датою передбачуваних пологів. Допомогу отримають абсолютно всі майбутні мами з Донецька і Макіївки, навіть ті, які за станом здоров'я не зможуть прийти. Усі питання можна уточнити у оператора гарячої лінії», - сказав Лапін.

В ході прес-конференції також зазначалося, що програма «Здоров'я» об'єднала всі проекти у сфері медицини, які Штаб реалізовував раніше, оперативно реагуючи на потреби регіону. Це видача аптечок, забезпечення інсуліном і адресна допомога медикаментами за запитом на гарячу лінію. Згідно Гуманітарної карті ситуації і потреб Донецької і Луганської областей, саме потреба в медичних препаратах є найбільш гострою на даний момент - 51% людей відзначають брак медикаментів. Причому найбільша потреба в ліках для серця, від тиску і в інсуліні.

Штаб забезпечив Донецьку область достатньою кількістю інсуліну, який видається на базі клінік в трьох містах, а також доставляється адресно, допомагаючи вижити людям з інсулінозалежним типом діабету. Зокрема, у листопаді-грудні життєво важливий препарат отримають 2500 пацієнтів.

Крім адресної видачі медикаментів, на Донбас ще в жовтні було доставлено 100 тис. одиниць медикаментів, розфасованих в 10 тис. аптечок для старших вікових груп і 1 тис. аптечок «Матері і дитини». Штаб продовжує видавати ці аптечки і зараз.

Всього за вересень-жовтень допомогу Гуманітарного штабу Ріната Ахметова отримали 18 232 особи на суму понад 10 мільйонів гривень.