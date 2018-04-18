Експерти назвали ТОП-5 продуктів, що містять найбільше пестицидів (відео)

Близько 70% найпопулярніших продуктів харчування, вирощених на полях, містять чимало хімікатів.

Експерти назвали ТОП-5 продуктів, які містять найбільше пестицидів.

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Близько 70% найпопулярніших продуктів харчування, вирощених на полях, насправді містять чимало хімікатів, що небезпечні для здоров’я, пише ТСН.

Американський телеканал Science channel завдяки вченим визначив топ-5 фруктів та овочів, які фермери по всьому світу наповнюють пестицидами.