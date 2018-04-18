Експерти назвали ТОП-5 продуктів, що містять найбільше пестицидів (відео)

14:39, 18 квітня 2018
Країна
2035
pixabay.com

Читайте такожДієтологи розповіли про корисні властивості черемші

Близько 70% найпопулярніших продуктів харчування, вирощених на полях, насправді містять чимало хімікатів, що небезпечні для здоров’я, пише ТСН.

Американський телеканал Science channel завдяки вченим визначив топ-5 фруктів та овочів, які фермери по всьому світу наповнюють пестицидами. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #пестициди#нездорове харчування