Землю накрили магнітні бурі: лікарі радять відмовитись від алкоголю та важкої їжі

10:21, 19 квітня 2018
Країна
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nahnews.org

19 та 20 квітня люди, насамперед, із серцево-судинними порушеннями, можуть відчувати головний біль і слабкість, пише ТСН.

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На магнітні бурі всі реагують по-різному: в когось болить голова, інші губляться в часі, треті скаржаться на перепади артеріального тиску

Лікарі радять відмовитися від вживання алкоголю та важкої їжі, частіше влаштовувати прогулянки, а також раніше лягати спати і максимально зосередитись на приємних речах. 

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Теги: #серцево-судинна система#магнітні бурі