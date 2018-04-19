Землю накрили магнітні бурі: лікарі радять відмовитись від алкоголю та важкої їжі
10:21, 19 квітня 2018Країна
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Люди, насамперед, із серцево-судинними хворобами, можуть відчувати головний біль і слабкість.
На магнітні бурі всі реагують по-різному / nahnews.org
Землю накрили магнітні бурі, тому лікарі радять поберегти здоров'я.
19 та 20 квітня люди, насамперед, із серцево-судинними порушеннями, можуть відчувати головний біль і слабкість, пише ТСН.
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На магнітні бурі всі реагують по-різному: в когось болить голова, інші губляться в часі, треті скаржаться на перепади артеріального тиску.
Лікарі радять відмовитися від вживання алкоголю та важкої їжі, частіше влаштовувати прогулянки, а також раніше лягати спати і максимально зосередитись на приємних речах.
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