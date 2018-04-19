За її словами, апаратна фізіотерапія - лише допоміжний засіб реабілітації.

В.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вважає електрофорез застарілим методом реабілітації

Як написала Супрун на своїй сторінці у Фейсбук, "електрофорез - той випадок, коли добре відома, хоча й мало зрозуміла назва, не говорить про ефективність у функціональний реабілітації".

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"Наша команда часто відвідує заклади, де мають надавати реабілітацію, щоб разом з медичними працівниками вирішувати проблеми надання послуг та запроваджувати сучасні підходи. Бачимо, що є поширена практика застосування апаратної фізіотерапії. Зокрема, застосування електрофорезу як засобу реабілітації людей з руховими порушеннями. У випадках коли людина, внаслідок хвороби, операції або травми потребує відновлення функцій організму, метою реабілітації є відновлення звичних навичок - переміщення, самообслуговування та інші звичайні речі, що дають можливість жити звичайним життям.І, якщо говорити про сучасні підходи до реабілітації, ці навички неможливо відновити без функціонального тренування, особливо руху. Необхідно, щоб пацієнт ходив, вставав, присідав, нахилявся чи підтягувався - робив все, що він прагне відновити та удосконалити до максимально можливого рівня. Замість всього цього в багатьох українських закладах пропонують електрофорез", - написала чиновниця.

"Що ж робить цей пристрій? За допомогою постійного електричного струму він вводить в організм пацієнта іони лікарських речовин. Жодного руху, лише перебування певний час під апаратом. Це може зменшувати біль та запалення, прискорювати регенерацію тканин та розсмоктувати рубці. На цьому можливості електрофорезу вичерпуються", - зазначила Супрун.

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За її словами, апаратна фізіотерапія - лише допоміжний засіб реабілітації.

"Для максимального відновлення доступних організму функцій, пацієнту потрібна участь команди функціональних спеціалістів, зокрема фізичних терапевтів та ерготерапевтів, які забезпечуватимуть функціональне відновлення. Метою змін, які ми впроваджуємо у системі реабілітації, є підготовка фахівців з функціонального відновлення та їхнє максимальне залучення до роботи з пацієнтами. Прагнемо, щоби кожен український пацієнт та фахівець з реабілітації усвідомили провідну роль руху, як засобу реабілітації. Налаштуйтеся на сучасну, активну реабілітацію. Розраховую, що працівники реабілітаційних центрів долучатимуться до впровадження функціональної реабілітації - ефективність якої уже доведена у розвинених країнах", - написала Супрун.