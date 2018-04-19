Як підписати декларацію з дитячим лікарем: коментар МОЗ

Педіатр може обслуговувати дітей до 18 років.

У МОЗ пояснили, як підписати декларацію з дитячим лікарем.

Як зазначили у МОЗ, за дітей до 14 років декларацію з лікарем підписують батьки. Це може зробити один із батьків - присутність всієї родини не обов’язкова. Тато або мама мають взяти з собою свої документи (паспорт, ІПН), свідоцтво про народження дитини і мобільний телефон. Якщо дитині уже виповнилося 14 років і вона отримала паспорт, то підписати декларацію з вибраним лікарем вона може самостійно.

Педіатр може обслуговувати дітей до 18 років. З 18 років потрібно буде підписати декларацію з сімейним лікарем або терапевтом.

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І дорослі, і діти можуть обрати ті заклади і тих лікарів, у яких вони хочуть обслуговуватися. Якщо вам подобається певний педіатр і ви хочете, щоби саме він став лікарем вашої дитини - ви можете підписати декларацію з ним, а для себе знайти сімейного лікаря чи терапевта в будь-якому іншому закладі. Або, якщо вам зручніше, щоби і ви, і діти ходили до одного фахівця в одному закладі - підпишіть декларацію для всіх у одного сімейного лікаря. Чи записуватися всім до одного лікаря в одному закладі, чи до різних у різних закладах - вибір лише за вами.

Також виклик додому сімейного лікаря, терапевта та педіатра входить до переліку послуг, які надаються на первинній ланці. Тож педіатр чи сімейний лікар, який обслуговує дитину, зможе приїхати, якщо це буде потрібно.