4 міфи про сповивання дитини

Сповивання примітивне, воно застаріле. Застаріло, так і є. Але, як і в давні часи, немовлят раніше вигодовують грудним молоком і носять на руках. Нічого поганого в "примітивному" і «застарілому» немає. Просто матусі не завжди вміють правильно сповивати немовлят, пише moirebenok.ua.

Сповивання заважає дитині пізнавати світ. Звичайно, якщо малюк буде цілодобово лежати сповитим, яке тут пізнання світу? Пелюшки в час неспання не потрібні! Але ось заспокоїти, заколисати малюка все ж легше в загорнутому стані. Адже ви теж вважаєте, що дитині не до пізнання світу, коли вона хоче спати, плаче або вередує?

Дитині не подобається, коли її ручки щільно притиснуті до тіла. Ручки малюка в перші тижні життя ведуть себе досить хаотично. Навіть уві сні дитина може їх підкидати вгору або в сторони і прокидатися від цього. Якщо малюк правильно сповитий, йому комфортно.

З допомогою тугого сповивання можна виправити кривизну ніжок. Якщо вірити цим міфом, то всі люди, які народилися в радянські часи, повинні мати ідеально прямі ноги. Туге сповивання гальмує розвиток м'язово-нервової системи, що, навпаки, може посилити проблему.