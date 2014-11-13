Порошенко доручив забезпечити протезування за кордоном 12 військових
Президент України Петро Порошенко провів нараду з проблем протезування осіб, які отримали важкі поранення в зоні антитерористичної операції
Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну забезпечити лікування за кордоном 12 хворих, щодо яких немає можливості протезування в Україні
Як повідомила прес-служба глави держави, на нараді зазначалося, що протезування може бути профінансовано за рахунок трастових фондів, про які було домовлено під час саміту НАТО у Ньюпорті.
Президент також доручив міністру закордонних справ звернутися до структур НАТО в рамках домовленостей щодо обладнання в Україні нейро-реабілітаційного центру.
Президент дав доручення організувати протезування за кордоном 12-и військових, які за медичними показниками не можуть отримати протезування в Україні. На сьогоднішній день четверо з них вже готові до протезування, решта проходить реабілітаційний підготовчий період.
Загальна кількість тих, хто потребує протезування, складає 75 осіб, з них 55 – військовослужбовці, 20 - цивільні.