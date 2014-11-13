Держтендери МОЗ є найпроблемнішими щодо освоєння бюджетних коштів – експерт

Державні закупівлі, що проводяться по лінії Міністерства охорони здоров'я та Міністерства оборони, залишаються найбільш проблемними сферами освоєння бюджетних коштів, повідомив у ході прес-конференції в УНІАН провідний експерт Центру політичних студій і аналітики Віктор Таран.

«МОЗ, Міноборони - це те, що "горить". У регіонах вмирають люди. А по Міноборони – за нашими підрахунками, зірвано понад 70% торгів», – зазначив експерт.

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За його словами, на місцях ситуація також залишається вкрай складною, особливо у сфері забезпечення шкіл і дитячих садків. «По-перше, там не такі великі суми (закупівель - УНІАН), по-друге, бізнес не вірить, що гроші за виконану роботу й поставлені послуги буде виплачено. Підрядники не йдуть на торги, і вони зриваються», - сказав Таран.

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Він також звернув увагу, що сама система держзакупівель, незважаючи на ухвалення в квітні цього року нового закону про державні закупівлі, залишається тією самою, а корупційна складова залишається вкрай високою. Таран підкреслив, що на даний момент необхідно суттєво скоротити кількість документів для оформлення тендерної заявки, надати підприємствам можливість подавати ці документи через спеціалізовані адміністративні центри, а також посилити роль Антимонопольного комітету в частині оцінки проведення тендерів і протидії прояву корупції.

Крім того, на думку Тарана, буде корисним сформувати єдине джерело всієї інформації про державні закупівлі, включаючи оголошення про підготовлювані тендери, а також дані розслідувань щодо вже проведених закупівель.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, обсяг державних закупівель до кінця 2014 року становитиме близько 150 млрд грн, що на 50 млрд грн менше аналогічного показника минулого року. Ключовою причиною скорочення держзакупівель, за оцінками Мінекономрозвитку, є суттєве скорочення бюджетних призначень.

10 квітня Верховна Рада України з другої спроби прийняла закон про державні закупівлі, що входить у пакет необхідних до ухвалення законодавчих актів щодо боротьби з корупцією у сфері державних фінансів і підписання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Закон передбачає поступовий перехід із паперової на електронну систему ведення торгів за держзакупівлями.

Колишнє законодавство у сфері держзакупівель, що діяло до квітня цього року, дозволяло владі країни виводити з бюджету України близько 150 млрд грн на рік шляхом зловживань на тендерах.