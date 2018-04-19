Підвищена температура та проблеми зі сном: лікарі розповіли про симптоми вегетосудинної дистонії

Людина з вегетосудинною дистонією може відчувати тривогу та неспокій, має відчуття нестачі повітря та “клубку в горлі”.

Лікарі підкреслюють, що вегетосудинна дистонія (дисфункція вегетативної нервової системи, нейроциркуляторна дистонія) - не діагноз, а синдром, що використовують при комплексі різноманітних скарг та симптомів у пацієнта.

Під ним ховається чимало симптомів. Людина з вегетосудинною дистонією може відчувати тривогу та неспокій, має проблеми зі сном, відчуття нестачі повітря та “клубку в горлі”, у неї можуть тремтіти руки. Також можуть спостерігатися прискорене серцебиття, перепади артеріального тиску, біль у ділянці серця й при цьому має нормальну ЕКГ, дискомфорт у животі, закреп, пронос, метеоризм або печію, запаморочення, підвищену температуру, при цьому обстеження показують, що запальних процесів в організмі немає. Ці симптоми можуть зустрічатися в різних комбінаціях і не обов’язково всі одночасно.

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Дисфункція вегетативної нервової системи не захворювання. Такий стан виникає вторинно, як наслідок іншої хвороби яку потрібно лікувати.

Перелік додаткових методів обстеження має включати загальний аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз крові, ЕКГ, іноді - добовий моніторинг ЕКГ чи ЕхоКГ, за потреби УЗД органів черевної порожнини, рентгенографія грудної клітки, в деяких випадках МРТ головного мозку, консультації кардіолога, гастроентеролога, ендокринолога, невролога, а якщо об'єктивно немає підстав вважати пацієнта хворим, а він продовжує скаржитись - варто направити його на прийом до психолога або психіатра.