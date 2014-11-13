Ситуація щодо фінансування медицини Києва - критична

Як передає кореспондент УНІАН, на початку обговорення порядку денного сьогоднішнього засідання Кличко вніс на розгляд депутатів низку невідкладних питань, зокрема про повторне звернення до Кабінету міністрів та Верховної Ради про внесення змін до бюджету України, пов'язаних з розподілом податків, а також про виділення землі киянам-учасникам АТО.

Після цього Кличко заявив, що має терміново залишити засідання у зв'язку із призначеною зустріччю з прем'єр-міністром. Мер Києва пояснив, що на зустрічі з Яценюком планується розглянути критичну ситуацію в медичній сфері столиці через відсутність необхідного фінансування в обсягу 153 млн грн.

За словами Кличка, існує заборгованість по фінансуванню програми “Здоров'я киян” - 46 млн грн, ще 24 млн грн - борг по програмі гемодіалізу. Він пояснив, що у Києві 415 осіб потребують щодня гемодіалізу, інакше можуть померти. З цих 415 осіб 20 є тимчасовими переселенцями із зони АТО.

Крім того, Кличко повідомив, що є заборгованість по зарплатах у кількох медичних закладах столиці, зокрема у двох дитбудинках та двох санаторіях для інвалідів на загальну суму 8 млн грн.

За його словами, є також проблеми з фінансуванням харчування у лікарнях.

У зв'язку з цим, пояснив Кличко, він домовився про невідкладну зустріч з прем'єром та добиватиметься додаткового фінансування для Києва.