Лікарні отримають безкоштовну вакцину

Сьогодні відбулася зустріч представників Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» та компанії Sanofi Pasteur.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду «Україна 3000», у зустрічі взяли участь директор департаменту медичних програм фонду «Україна 3000» Віра ПАВЛЮК, експерт департаменту медичних програм Тарас ТКАЧУК та регіональний представник Sanofi Pasteur в Україні Олена БЕХ.

Учасники зустрічі обговорили перспективи співпраці з компанією Sanofi Pasteur у 2008 році. Зокрема, вони розглянули можливість безкоштовної передачі лікарням, учасницям програми «Від лікарні до лікарні», вакцини проти гепатиту А, вітряної віспи та пневмококової інфекції. Це дасть змогу провести ефективну профілактику даних захворювань дітям у групах ризику.

Також було прийняте рішення, що компанія проведе навчання педіатрів, під час якого ознайомить лікарів із сучасними підходами до вакцинації, та розгляне можливість стажування кількох фахівців за кордоном.

Надання першої партії вакцин та безкоштовна передача її лікарням – учасницям програми «Від лікарні до лікарні» - очікується вже у квітні 2008 року.

Sanofi Pasteur, підрозділ вакцин групи Sanofi Aventis, – найбільша у світі компанія, яка займається виключно вакцинами для людини.