Кабмін звільнив голову правління “Ліків України”
Кабінет міністрів України звільнив Геннадія Ворону з посади голови правління державної акціонерної компанії “Ліки України”.
Відповідне розпорядження опубліковано на Урядовому порталі.
"Звільнити Ворону Геннадія Миколайовича з посади голови правління Державної акціонерної компанії “Ліки України” за угодою сторін (пункт 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України)", - йдеться у документі.
Як повідомляв УНІАН, уряд призначив Ворону заступником голови правління компанії «Ліки України» 22 липня 2015 року і тимчасово поклав на нього виконання обов'язків голови.
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Пізніше постійна комісія з проведення конкурсного відбору керівників державних підприємств допустила до участі в конкурсі на посаду голови правління компанії «Ліки України» Геннадія Ворону і Сергія Майданевича.
Довідка УНІАН. ДАК «Ліки України» займається розробкою балансів державних ресурсів лікарських засобів і виробів медичного призначення, поповненням держрезерву лікарських засобів на випадок стихійного лиха, катастроф, епідемічних захворювань, а також імпортом та реалізацією на внутрішньому ринку наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів, бере участь у закупівлі медикаментів, медвиробів для державних, регіональних та місцевих потреб.