Кабмін звільнив голову правління “Ліків України”

Посадовця звільнено за згодою сторін.

Кабінет міністрів України звільнив Геннадія Ворону з посади голови правління державної акціонерної компанії “Ліки України”.

Відповідне розпорядження опубліковано на Урядовому порталі.

"Звільнити Ворону Геннадія Миколайовича з посади голови правління Державної акціонерної компанії “Ліки України” за угодою сторін (пункт 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України)", - йдеться у документі.

Як повідомляв УНІАН, уряд призначив Ворону заступником голови правління компанії «Ліки України» 22 липня 2015 року і тимчасово поклав на нього виконання обов'язків голови.

Читайте такожМОЗ змінить структуру системи громадського здоров'я - Супрун

Пізніше постійна комісія з проведення конкурсного відбору керівників державних підприємств допустила до участі в конкурсі на посаду голови правління компанії «Ліки України» Геннадія Ворону і Сергія Майданевича.

Довідка УНІАН. ДАК «Ліки України» займається розробкою балансів державних ресурсів лікарських засобів і виробів медичного призначення, поповненням держрезерву лікарських засобів на випадок стихійного лиха, катастроф, епідемічних захворювань, а також імпортом та реалізацією на внутрішньому ринку наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів, бере участь у закупівлі медикаментів, медвиробів для державних, регіональних та місцевих потреб.