У рамках кампанії «Обери лікаря» підписано мільйон декларацій – Супрун

2 квітня в рамках медичної реформи в Україні розпочалася національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї».

У рамках кампанії «Обери лікаря» пацієнти і медики вже підписали мільйон декларацій.

Про це в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила у Twitter.

"Перший мільйон декларацій українців з тими лікарями, яких вони обрали самі! І це лише третій тиждень кампанії. Вдячна всім, хто активно та відповідально підійшов до процесу вибору лікарів", - зазначила вона.

Читайте такожЯк підписати декларацію з дитячим лікарем: коментар МОЗ

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в рамках медичної реформи в Україні розпочалася національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї», в рамках якої громадяни можуть обрати терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких підключились до електронної системи охорони здоров’я. За даними МОЗ, усі послуги, які надають ці лікарі, будуть 100% покриватися з державного бюджету.

З 2018 року заклади первинної медичної допомоги, які уклали контракти з Національною службою здоров’я України, мають отримувати фінансування за новою моделлю — щорічну фіксовану виплату за обслуговування кожного пацієнта, з яким лікарі цього закладу підписали декларації.