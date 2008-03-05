У Донецькій області не вистачає лікарів

На сьогодні в охороні здоров`я Донецької області не вистачає майже 5 тисяч лікарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Донецького обласного управління охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО на колегії 4 березня.

Зокрема, за його словами, "укомплектованість лікарів у регіоні становить 74,5%, і на сьогодні в області не вистачає майже 5 тис. лікарів".

Як сказав О.АНІЩЕНКО, найбільше лікарів не вистачає в містах Кіровському, Селідовому, Новогродівці, Авдіівці, а також у Добропільському, Володарському, Шахтарському, Олександрівському і Старобешевському районах. Крім того, О.АНІЩЕНКО зазначив, що "на сьогодні в області не укомплектовано лікарями 9 сільських лікарських амбулаторій і не укомплектовано середнім медперсоналом 27 фельдшерських акушерських пунктів".

Також "питома вага осіб пенсійного віку серед лікарів становить 27%, а передпенсійного - 25%", особливо ця ситуація позначається на складі лікарів "непрестижних" спеціальностей - дільничних терапевтів, фтизіатрів, педіатрів, патологоанатомів", констатував начальник управління.

Основними причинами дефіциту кадрів О.АНІЩЕНКО назвав: "зниження притоку в галузь молодих фахівців, відтік з галузі кваліфікованих кадрів через низьку мотивацію лікарської професійної діяльності, тобто через низький рівень заробітної плати і соціальної захищеності".

"На жаль, проблема забезпечення медичними кадрами з кожним роком в області посилюється", - додав голова обласного відділу охорони здоров’я.