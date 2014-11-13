В Україні працюють гарячі лінії щодо питань ВІЛ/СНІДу та туберкульозу. Телефони

0-800-500-451 - Національна лінія телефону довіри з проблеми ВІЛ/СНІД – безкоштовна, постійно діюча телефонна «гаряча лінія» для загального населення. Роботу телефонної лінії запроваджено з 2003 року.

0-800-50-30-80 - Безкоштовна гаряча телефонна лінія з питань туберкульозу. Роботу телефонної лінії запроваджено з 2011 року.

Разом із тим, на сайті Держслужби України соцзахворювань працює інтерактивний сервіс «Електронна приймальня для пацієнтів» для забезпечення контролю за дотриманням конституційних прав громадян, хворих на ВІЛ-інфекції або/та туберкульоз на отримання медичної допомоги у закладах, які надають послуги профілактики та лікування зазначених захворювань.

Приймальня здійснює такі види допомоги:

- Надання правової та іншого роду інформації щодо забезпечення медико-соціальної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД та туберкульоз та надання консультацій і роз'яснень із вищезазначених питань;

- Вирішення питань щодо порушення прав громадян, передбачених законодавством України у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу.

При Міністерстві охорони здоров’я України створено оперативний штаб та телефонну «гарячу лінію» з контролю та термінового вирішення питань забезпечення закладів охорони здоров’я комунальної та державної форм власності адміністративно-територіальних одиниць України усіма необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, що закуповуються за кошти Державного бюджету на виконання Загальнодержавних цільових програм.

Відтепер пацієнти, які лікуються за державними цільовими програмами, у разі відсутності медикаментів, також можуть звернутися за наступними телефонами «гарячої лінії» МОЗ України:

(044) 518-47–11, (044) 226-22–05, (044) 200-07–85 - цілодобово;

0-800-801–333, (044) 200-07–81 - з 09.00 до 18.00;

0-800-507–309 - цілодобова урядова телефонна «гаряча лінія».