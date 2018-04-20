ВР має розглянути законопроект про трансплантацію у середині травня – Парубій

Спікер Верховної Ради пояснив, що до моменту розгляду має бути готове рішення комітету з цього питання.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначає, що наступного пленарного тижня (14-18 травня) парламент має розглянути законопроект про трансплантацію.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

Відповідаючи на питання, коли ВР ухвалить закон про трансплантацію, Парубій сказав: "Наступного пленарного тижня я планую його поставити після обіду".

Він додав, що напередодні мав розмову з головою профільного комітету ВР і вони узгодили, що цей законопроект має бути одним з перших у перші дні наступного пленарного тижня.

"На той момент він буде готовий, буде рішення комітету і ми зможемо перейти до його розгляду вже в другому читанні", - сказав голова ВР.