Як позбутися задишки: рецепти народної медицини

Позбутися задишки допоможуть ефективні народні засоби.

Часник. 100 г очищеного часнику подрібнити в кашку. Залити соком 6 лимонів, закрити і обв'язати горло банки марлею і настоювати 24 дні. Перед прийомом суміш збовтати і пити по 1 ч. л. в ½ склянки води перед сном. До речі, цей засіб дуже ефективний при безсонні. Курс - 1-12 днів.

Редька. Натерти на дрібній тертці 1 білу редьку, залити 2 склянками води. Довести до кипіння і варити 15 хвилин на слабкому вогні. Процідити і пити по 1 ст. л. перед сном.

Цибуля. Цибулину очистити і натерти на тертці. Залити склянкою окропу і настоювати 30 хвилин. Процідити і пити по 1 ст. л. тричі на день до їди.