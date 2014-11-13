Три основні ознаки ослабленої імунної системи

Якщо захисна система вашого організму не справляється зі своїми функціями, це проявляється наступним чином:

1. Часті і/або тривалі застуди.

Навіть легке переохолодження призводить до затяжного нежитю, на губах часто з'являється герпес, застуди тривають більше 10 днів і викликають загострення хронічних захворювань? Це явні ознаки зниження імунітету, які не можна залишати без уваги!

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2. Погіршення загального самопочуття.

Якщо ви стали швидко втомлюватися, відчуваєте постійну сонливість, вас часто турбують головні болі, а настрій найчастіше поганий.

3. Поганий стан шкіри, волосся.

Наявність на шкірі незвичних висипань, блідість, синюшність під очима, відсутність здорового рум'янцю, збільшилася випадання волосся, їх ламкість - все це може говорити про те, що організм не справляється з виконанням своїх функцій і потребує допомоги.