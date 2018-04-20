В Одесі відкриють реабілітаційний центр для учасників АТО

НГУ почала процес прийняття на баланс санаторію «Зелений мис» у курортній зоні Одеси, в районі Чорноморки.

В Одесі Національна гвардія України відкриє реабілітаційний центр для учасників АТО на березі Чорного моря.

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

Згідно з повідомленням, Нацгвардія почала процес прийняття на баланс санаторію «Зелений мис» у курортній зоні Одеси, в районі Чорноморки. На його базі планується створення реабілітаційного центру для учасників антитерористичної операції.

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«Прийняття на баланс Нацгвардії комплексу стало одним із етапів робочої поїздки командувача НГУ. Генерал-полковник Юрій Аллеров ознайомився з наявними побутовими умовами, з благоустроєм території, оздоровчими особливостями санаторію», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що санаторій «Зелений мис» профілювався на лікуванні хвороб систем кровообігу, нервової, дихальної та зорової, зміцненні імунітету. Місцевість, де він розташований, має унікальні природні ресурси.

При цьому, як підкреслили в прес-службі, у фахівців Національної гвардії є досвід створення інноваційного медичного центру на основі санаторію в Нових Санжарах (Полтавська область) і співпраці з іноземними колегами для запровадження нових практик реабілітації.

«Національна гвардія приділяє велику увагу реабілітації поранених військовослужбовців: і медичній, і психологічній. Наші бійці щодня ризикують своїм здоров'ям під час виконання завдань. Вони заслуговують хорошого лікування та підтримки здоров'я. Сьогодні лише почався процес прийому-передачі санаторію на баланс Національної гвардії. Думаю, в майбутньому тут зможуть пройти курс реабілітації й відпочити ті, хто цього потребує», - розповів Аллеров.

У прес-службі додали, що з метою проведення реабілітації та оздоровлення учасників АТО на власній лікувально-профілактичній базі в медичному центрі НГУ «Нові Санжари» (смт Нові Санжари, Полтавської обл.) створено й укомплектовано необхідним сучасним медичним обладнанням реабілітаційне відділення. Відкрито кабінети та впроваджено сучасні методики лікування: галотерапія, підводне бальнеологічне витягування хребта, світлолікування, лазеротерапія. Введено в експлуатацію нові сучасні медичні апарати: УЗД-діагностики, велоергометрії, фітотерапії, пресотерапії.

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За даними НГУ, в 2017 році в медичних реабілітаційних центрах «Нові Санжари» і «Тополь» Національної гвардії України пройшли лікування та реабілітацію 3007 осіб.

Із 2014 року в медичних установах США, Німеччини, Ізраїлю, Словаччини, Хорватії, Словенії, Угорщини, Туреччини, Швеції, Грузії, Литви, Латвії, Польщі пройшов реабілітацію 121 гвардієць. Також у 2016-2017 роках представники Нацгвардіі взяли участь у Марафоні Морської піхоти США та Іграх нескорених, які проводились у Канаді з метою психофізіологічної реабілітації гвардійців.