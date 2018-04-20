Гройсман пообіцяв, що працюватиме над зростанням зарплати лікарів

Прем'єр анонсував окрему програму підтримки і розвитку екстреної медицини.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував окрему програму підтримки і розвитку екстреної медицини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Є одне наше упущення, про яке я сьогодні хотів би сказати. Це екстрена швидка медична допомога. Там ми дійсно заборгували", - зазначив очільник уряду.

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"Ми вийдемо в український парламент з окремою програмою підтримки і розвитку екстреної медицини", - сказав Гройсман.

Крім того, Гройсман запевнив, що працюватиме над зростанням зарплати лікарів.