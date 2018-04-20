Гройсман пообіцяв, що працюватиме над зростанням зарплати лікарів

11:26, 20 квітня 2018
Країна
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УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Є одне наше упущення, про яке я сьогодні хотів би сказати. Це екстрена швидка медична допомога. Там ми дійсно заборгували", - зазначив очільник уряду.

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"Ми вийдемо в український парламент з окремою програмою підтримки і розвитку екстреної медицини", - сказав Гройсман.

Крім того, Гройсман  запевнив, що працюватиме над зростанням зарплати лікарів.

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Теги: #екстрена медицина#зарплата медиків#обіцяє гройсман