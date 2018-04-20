Гройсман повідомив, коли в Україні з'явиться міністр охорони здоров'я

Прем'єр заявив, що дискусії з коаліцією ведуться.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на запитання депутатів, коли він внесе до парламенту кандидатуру на посаду міністра охорони здоров'я, повідомив, що дискусії з коаліцією ведуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

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«Як тільки буде визначено спільну позицію щодо кандидатури к, то безумовно, я як прем'єр-міністр внесу цю кандидатуру в український парламент», - сказав Гройсман.

Він також заявив, що не слід перекладати на плечі однієї в.о. міністра охорони здоров'я Супрун «20 років безвідповідальності і хаосу» у сфері охорони здоров'я.