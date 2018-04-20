Супрун назвала міфом страшилки про гормональну контрацепцію, від якої нібито "ростуть вуса"

Сучасні контрацептивні препарати мають чималий спектр можливостей, окрім контрацептивного.

В.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала міфом страшилки про гормональну контрацепцію.

Як вона написала на своїй сторінці у Фейсбук, в інтернеті поширені страшні міфи щодо препаратів групи КОК, на кшталт - “виростуть вуса”, “наберу вагу”, “контрацептиви відключать яєчники, і потім не зможу завагітніти”.

"До мене звернулися у приватні повідомлення з проханням написати про гормональну контрацепцію. "Я це приймати не буду!" Найчастіша фраза, яку промовляють пацієнтки, отримавши пораду або призначення використовувати гормональні контрацептиви", - написано у повідомленні.

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Вона наголосила, що сучасні контрацептивні препарати мають чималий спектр можливостей, окрім контрацептивного, зокрема, долати неприємні прояви передменструального синдрому, зменшувати прояви ендометріозу, поліпшувати стан шкіри та волосся.

"Найважливіші речі які ви повинні зрозуміти про гормональні контрацептиви до того як підете до лікаря: у вас один постійний статевий партнер, ви повністю довіряєте, маєте регулярний секс і поки що обидва не бажаєте мати дитину, препарат призначає тільки лікар. Також, коли жінка обирає ці препарати як метод контрацепції вона може отримати бонусні ефекти: нормалізувати ритм менструацій, зменшити менструальні крововтрати та біль, зменшити або повністю позбавитися від ПМС, покращити стан шкіри", - написала Супрун.

Вона підкреслила: якщо жінка палить, то вживання гормональних контрацептивів обмежене або заборонене, це пов’язано з високим ризиком спонтанних тромбозів.

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"У жінки, яка приймає гормональну контрацепцію не виростуть вуса та не додасться вага, особливо якщо вона буде раціонально харчуватись та мати достатню фізичну активність. Перед призначенням гормональної контрацепції здоровій жінці не має потреби визначати «гормональний фон», перевірятись на інфекції та здавати аналізи на перевірку роботи печінки та нирок. Єдине обов’язкове обстеження – УЗД молочних залоз", - йдеться у пості.