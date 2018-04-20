У Києві відбудеться концерт за участі артистів з обмеженими фізичними можливостями

Захід проводиться на підтримку петиції до президента України від батьків дітей з інвалідністю та дорослих людей з інвалідністю щодо соціального.

У Києві у Жовтневому палаці 17 травня відбудеться благодійний вечір-концерт за участю артистів з обмеженими фізичними можливостями «Ти особливий на нашій планеті!».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила організатор, режисер-сценарист заходу, засновник та голова правління БО «БФ «Лебідь» Вікторія Лищенко.

«Я хочу запросити всіх на благодійний вечір у Жовтневий палац. Цей вечір, мені здається, розтопить багато сердець, торкнеться багатьох. Ви побачите як виступають наші талановиті «особливі» артисти, які мають обмеження у житті, але при цьому така активність для них – це як ковток повітря», - зазначила Лищенко.

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За її словами, перед концертом, що розпочнеться о 19.00, у фойє палацу буде організовано фотовиставку та ярмарок виробів hand made від «особливих» людей.

«Кожен квиток – це внесок у той проект, що називається "Місто професій для особливих людей". Проект спрямований на вирішення проблеми суспільної адаптації людей з інвалідністю. Цей проект вже існує, на сьогодні вже роблять пекарню для «особливих» людей, на сьогодні вже проводяться майстер-класи , куди можна привозити цих людей», - сказала Лищенко.

Кошти від заходу планують спрямувати на закупівлю спеціального транспорту для перевезення людей з особливими потребами.

«Їм потрібний соціальний світ. Всі люди потребують спілкування», - підкреслила Лищенко, звернувши увагу, що на сьогодні у нашому суспільстві існує стереотип «особливих» людей, який відділяє їх від усіх інших людей.

«І ми хочемо, щоб ця грань, яка зробила обмеження, сьогодні була стерта, і ми могли спокійно спілкуватися, ділитися і вчитися один в одного», - сказала вона.

Учасниця благодійного концерту «Ти- особливий на нашій планеті» Оксана Нежальська заявила, що участю у цьому проекті «особливі» люди хочуть показати, що вони насправді такі ж як усі.

«Ми хочемо цим концертом показати, що ми є, ми існуємо. І ми навіть не стільки просимо допомоги від вас, а просто хочемо, щоб на нас звернули більше уваги. Але не жалістю, а підтримкою, щоб ми впевненіше почували себе, коли виходимо на вулицю», - зауважила вона.

Голова правління МГО "За рівновагу у суспільстві», співорганізатор заходу Людмила Веспер наголосила, що концерт проводиться, зокрема, на підтримку петиції до президента України від батьків дітей з інвалідністю та дорослих людей з інвалідністю, яка вимагає перегляду розміру соціальних пільг для цієї категорії та розрахунків нарахування соціальної грошової допомоги. Вона закликала всіх небайдужих людей долучитися до підписання цього звернення до глави держави.

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«Зараз ми маємо статистику: в Україні майже 3 млн осіб з особливістю. І цю сумну статистику щодня поповнює війна. Це частина нашого життя, ми не можемо від цього сховатися. Ми водночас можемо показати, які ми люди. Цивілізоване суспільство якраз і показує свою толерантність до абсолютно всіх живих на планеті», - підкреслила Веспер.

За інформацією організаторів благодійного заходу, квитки на нього можна придбати безпосередньо у Жовтневому палаці, а також на сайтах з продажу квитків «Концерт.ua», «Карабас. ua».