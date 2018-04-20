Супрун розповіла, чому іноді буває важко заснути

Користування гаджетами вночі може порушувати сон.

В.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун наголосила, що смартфон може бути причиною проблем зі сном.

Як вона написала на своїй сторінці у Фейсбук, користування гаджетами вночі може порушувати сон.

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"Чому іноді буває важко заснути? Відповідь може бути буквально у вас під носом - ваш смартфон (або інший гаджет). Дослідження говорять, що користування нашими улюбленими гаджетами вночі може порушувати сон. Це відбувається через те, що з екранів смартфона, планшета, ноутбука, тощо на нас падає синє світло, що пригнічує вироблення в організмі мелатоніну - гормону, який допомагає заснути. А коли ми не спимо потрібну кількість годин (для здорової дорослої людини потрібно не менше 7 годин сну на добу), ми підвищуємо ризик захворіти, мати депресію, діабет та серцево-судинні хвороби", - написала Супрун .

За її словами, Гарвардська медична школа радить за 2-3 години перед сном не користуватися гаджетами:

"Краще поспілкуйтеся з близькими людьми. Це принесе більше користі вашому здоров’ю та вашій родині", - радить Супрун.