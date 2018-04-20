В Україну доставлено 800 тисяч доз вакцини проти кору

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) здійснив поставку нової партії вакцин проти кору, паротиту та краснухи (КПК).

Україна отримала 800 тисяч доз вакцини проти кору.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) здійснив поставку нової партії вакцин проти кору, паротиту та краснухи (КПК). Це уже друга партія вакцини, закуплена за кошти державного бюджету, що надійшла в Україну цього року, і буде розподілена в регіони найближчим часом.

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Як поінформували у відомстві, охоплення щепленнями проти кору значно зросло у порівнянні з попередніми роками. Лише за останній рік плановою вакцинацією охоплено понад 90% дітей. Водночас, цього поки недостатньо, щоби зупинити спалах кору в країні.

В Україну для щеплень проти кору, паротиту та краснухи постачають вакцину Пріорикс™/Priorix™ виробництва GlaxoSmithKline, Бельгія, яка має державну реєстрацію і прекваліфікована ВООЗ. Вона ефективна і безпечна, надається державою безоплатно і має багаторічний досвід використання в Україні.

У лютому МОЗ та ЮНІСЕФ, враховуючи нагальну потребу, здійснили прискорену доставку 220 тисяч доз вакцини КПК для відповіді на спалах кору. Загалом цього року в Україна отримає більше 2 мільйонів доз вакцини проти кору. Цієї кількості буде достатньо для проведення щеплень проти кору всім віковим групам дітей, які цього потребують.

МОЗ та ЮНІСЕФ закликають батьків вакцинувати дітей згідно з календарем профілактичних щеплень: в 1 та 6 років. Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу, щоби якнайшвидше надолужити пропущене щеплення.