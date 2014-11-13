Вітчизняні та імпортні ліки будуть у рівних умовах ціноутворення

Кабінет міністрів України дозволив рівні умови ціноутворення на ліки вітчизняного та іноземного виробництва.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, МОЗ розробило та винесло на розгляд уряду проект постанови, яка створює рівні умови ціноутворення на ліки вітчизняного та іноземного виробництва та запроваджує державне регулювання цін на ліки.

Як зазначив т.в.о. міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець, розмір торгівельно-роздрібних надбавок на вітчизняні ліки, оптово-відпускна ціна яких нижча 12 грн за одну упаковку, становила від 0,3% до 169,5%.

Відтепер, після набуття чинності змін до пункту 1 постанови КМУ №955, граничні надбавки на ліки, включені до Нацпереліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів) та обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів, коливатимуться від 10 до 25%.

На думку фахівців, прийняття цієї постанови дозволить збільшити економічну доступність низьковартісних вітчизняних ліків для малозабезпечених верств населення та запровадити рівні умови застосування державного регулювання цін на ліки як для іноземного, так і вітчизняного виробника.

Зміни до п.1 постанови КМУ від 17 жовтня 2008 р. № 955 набудуть чинності з 1 січня 2015 р., зазначається в повідомленні