У Києві відбудеться конференція «Травма війни: психологічна допомога і реабілітація»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова, 18-19 листопада, Київ, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова проводить Міжнародну конференцію для психологів «Травма війни: психологічна допомога і реабілітація». У конференції візьмуть участь українські та міжнародні фахівці, які працюють з посттравматичним стресовим розладом, у тому числі займалися реабілітацією дорослих і дітей, які зіткнулися з війною:

- Олександр Венгер, Росія, дитячий психолог, доктор психологічних наук, професор; займався реабілітацією дітей в Беслані;

- Семен Глузман, Україна, психіатр, член Гуманітарної ради при Президентові України; один з авторів Закону України «Про психіатричну допомогу»;

- Олена Лук'янчук, Україна, психолог, що працює з дітьми-переселенцями з зони АТО,

а також Людмила Петрановська, Наталія Умарова, Олександр Кочубей, Олена Коссе, Олена Баєва та ін.

У конференції також візьмуть участь представники органів влади та міжнародних організацій.

Учасники конференції обговорять зарубіжний та український досвід роботи з людьми, що мають психологічну травму війни, - нав'язливі спогади, нічні кошмари, порушення сну, дратівливість. Свій досвід роботи з дітьми представлять і психологи Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, який запускає проект безкоштовної підготовки психологів до роботи з наслідками війни.

Зареєструватися для участі у конференції можна пройшовши за цим посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1l82gynnkfywhmbqc9ebaqawpj7pq3fh7pikqbry452u/viewform?usp=send_form

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у заході.

Отримати акредитацію і дізнатися деталі можна за номером телефону: 044 502 52 12.

Довідка:

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: надання гуманітарної допомоги; надання медичної, в тому числі адресної та психологічної допомоги; допомога дітям; евакуація людей із зони військових дій і розміщення переселенців.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.