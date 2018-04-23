МОЗ запроваджує "медичні пікніки"

До участі запрошуються люди, які можуть показати, як працює людський організм

МОЗ запроваджує для українських лікарів "медичні пікніки".

Як йдеться на сторінці відомства у Фейсбук, 19 травня, відбудуться, так звані, медичні пікніки.

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"Приходьте і покажіть іншим, що наука - це не нудно, наука - це цікаво. До участі запрошуються: лікарі, медичні фахівці, клініки, лабораторії, університети, люди та установи, яким є що розповісти про здоров'я людини, про те, як правильно харчуватися та займатися спортом; які можуть показати (за допомогою експериментів, дослідів), як працює людський організм; які можуть навчити інших правильно надавати домедичну допомогу або формувати особисту аптечку", - зазначила.