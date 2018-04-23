Київ лідирує за кількістю підписаних з лікарями декларацій

11:41, 23 квітня 2018
Країна
203
УНІАН

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України, опублікованому на «Урядовому порталі».

На третій тиждень кампанії «Лікар для кожної сім'ї» в електронній системі охорони здоров'я зареєстровано 1 млн 191 тисяч 313 декларацій.

За кількістю підписаних декларацій лідирує Київ зі 157 тисячами декларацій. На другому місці-Харківська область (134 889 декларацій), на третьому - Вінницька область (116 683 декларації), на четвертому - Донецька область - понад 116 000 декларацій і на п'ятому місці - Дніпропетровська область (98024 декларації).

Читайте такожМОЗ ініціює проведення для українських лікарів "медичні пікніки".

У відомстві зазначили, що кількість підписаних декларацій залежить не тільки від активності пацієнтів, але і від чисельності населення і кількості установ, які вже підключені до електронної системи і почали підписання декларацій.

73% пацієнтів, які підписали декларації, вибирають сімейних лікарів. Саме сімейних лікарів в системі зареєстровано найбільше - 11 822 спеціаліста. У загальній складності підписувати декларації можуть вже більше 18 000 лікарів.

До системи «Електронний здоров'я» станом на 20 квітня підключено 1031 комунальна установа, яка надає первинну медичну допомогу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #реформи охорони здоров’я#сімейна медицина