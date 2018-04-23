До системи «Електронне здоров'я» станом на 20 квітня підключено 1031 комунальний заклад, що надає первинну медичну допомогу.

Київ лідирує за кількістю підписаних з лікарями декларацій.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України, опублікованому на «Урядовому порталі».

На третій тиждень кампанії «Лікар для кожної сім'ї» в електронній системі охорони здоров'я зареєстровано 1 млн 191 тисяч 313 декларацій.

За кількістю підписаних декларацій лідирує Київ зі 157 тисячами декларацій. На другому місці-Харківська область (134 889 декларацій), на третьому - Вінницька область (116 683 декларації), на четвертому - Донецька область - понад 116 000 декларацій і на п'ятому місці - Дніпропетровська область (98024 декларації).

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У відомстві зазначили, що кількість підписаних декларацій залежить не тільки від активності пацієнтів, але і від чисельності населення і кількості установ, які вже підключені до електронної системи і почали підписання декларацій.

73% пацієнтів, які підписали декларації, вибирають сімейних лікарів. Саме сімейних лікарів в системі зареєстровано найбільше - 11 822 спеціаліста. У загальній складності підписувати декларації можуть вже більше 18 000 лікарів.

До системи «Електронний здоров'я» станом на 20 квітня підключено 1031 комунальна установа, яка надає первинну медичну допомогу.