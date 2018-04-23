Вставати з робочого місця слід кожні 30 хвилин: Супрун закликала більше рухатися

Тривале сидіння та відсутність активності пов’язані з підвищенням ризику виникнення та загострення серцево-судинних захворювань, ожиріння тощо.

В.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун рекомендує кожні 30 хвилин вставати з робочого місця.

Як написала вона на своїй сторінці у Фейсбук, "тривале сидіння та відсутність активності пов’язані з підвищенням ризику виникнення та загострення серцево-судинних захворювань, ожиріння, проблем з опорно-руховим апаратом, діабету 2-го типу та навіть деяких видів раку".

"Від транспорту до офісного стільця, від обідньої перерви за столом до зручного дивану ввечері. На жаль, це досить популярний «маршрут» в сьогоденних реаліях. Сидячий спосіб життя – шкідлива звичка, що впливає на здоров’я так само негативно, як і куріння. Малорухливий спосіб життя є причиною 9% передчасної смертності серед всього населення світу. Групою ризику в цьому випадку є люди, які проводять багато часу на роботі за столом, працюючи за комп’ютером та виконуючи одноманітні рухи", - написала Супрун.

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Вона рекомендує дотримуватися певних правил.

"Змінюйте маршрут на роботу чи навпаки. Прогулюйтесь чи проїжджайте велосипедом хоча б частину шляху. Ви можете вийти раніше на декілька зупинок чи припаркувати авто трохи далі від офісу. Припиняйте сидіння кожні 30 хвилин Не чекайте, поки у вас виникне дискомфорт, біль в спині чи м’язовий спазм. Просто встаньте з-за столу і потягніться. Щоб не забувати робити активну перерву, використовуйте таймер на телефоні чи іншому гаджеті. - Звертайте увагу на позицію, в якій ви сидите. Намагайтесь не перевантажувати хребет, нахиляючись занадто сильно до чи далеко від монітора. Оптимальна позиція – екран на рівні очей, обидві ноги вільно стоять на підлозі, грудна клітина відкрита. Також не перехрещуйте ноги, це може перешкоджати нормальному кровообігу. Якщо пишете, то передпліччя має залишатись на столі. Використовуйте кожну можливість для додаткової активності. Розмовляйте телефоном стоячи, підіймайтесь сходами замість ліфта, ходіть пішки по ескалатору, обговорюйте ідеї з колегами під час прогулянки", - написала Супрун.