Україна – світовий лідер за вимиранням населення

Україна – перша у світі за темпами вимирання населення.

Про це на круглому столі, організованого за сприяння Благодійного Фонду “Розвиток України”, повідомив професор Микола ПОЛІЩУК – голова Національної ради з питань охорони здоров`я населення при Президенті України.

“За 14 років українців стало менше на 5 мільйонів. Це - дуже високий показник,” – вважає М.ПОЛІЩУК. За його словами, тривогу викликає те, що спостерігається надсмертність не дітей чи старих, а саме людей працездатного віку. ”За цими показниками, Україна випереджає Європу у три-чотири рази. Найчастіше у нас помирають від куріння – щороку 100-110 тисяч (з них 10 % пасивні курці), від алкоголізму – понад 40 тисяч щороку, а також від травматизму. Також, порівняно з цивілізованими країнами тривалість здорового життя у нас на 15 років менша,” – зазначив М.ПОЛІЩУК. Основною причиною цього, на його думку, є бездуховність, низька освіченість та культура людей.

На запитання, у яких регіонах України найбільший відсоток смертей, Е.ЛІБАНОВА відповіла: “Це - регіони, починаючи з Кіровоградської області - на Схід і на Південь. Я називаю цю зону - "чорний пояс України". Цьому сприяє структурна зайнятість на потужних промислових виробництвах. Важливим чинником є погана екологія, зокрема неякісна питна вода, і специфічний спосіб життя - саме у східних регіонах країни найбільший відсоток людей, хворих на алкоголізм”.

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла ЛІБАНОВА, зауважила, що основна причина глибинних процесів депопуляції - висока смертність нашого населення: 65 % новонароджених хлопчиків не доживають до 65 років. “Для відтворення нації потрібно, щоб жінка народила у середньому 2 дитини - тільки тоді покоління дітей замінить покоління батьків. Коли ж населення старішає - вичерпується структурний потенціал нації. Щоб ситуація змінилася на краще на 10 українських жінок має народжуватися 23-24 дитини, а реально народжується 13. А українська жінка не хоче народжувати, вона вийшла за межі родини і прагне соціально реалізуватися,” – зазначила Е.ЛІБАНОВА.

Висловлюючи свою думку щодо проблеми небажання української жінки народжувати дітей Власта ШОВКОВСЬКА - директор із зовнішніх зв`язків Благодійного Фонду «Розвиток України», зауважила, що жінкам, які досягли певної соціальної стабільності, і будують кар’єру важко змиритися із втратою трьох років свого життя . “Більшість жінок не можуть дозволити собі мати понад дві дитини. Мати багато дітей в нашій країні можуть дозволити собі або багаті люди, або бідні,” – вважає В.ШОВКОВСЬКА.

Цю тезу підтримала й Е.ЛІБАНОВА: “Найбільше дітей – у бідних країнах та бідних сім’ї. Це – загальна світова тенденція”, - закцентувала вона.

Е.ЛІБАНОВА наголосила, що одним з важливим чинників депопуляції української нації є міграція. “За кордоном працює - 2 мільйонів. І проблема не у тому, що люди їдуть працювати, а у тому, що вони будь-що хочуть лишитися в інших країнах, і вивести туди свої родини. Інший аспект трудової міграційної проблеми те, що в Україні залишаються бездоглядними діти заробітчан, часто кинуті напризволяще”, - зазначила Е. ЛІБАНОВА.