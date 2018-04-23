Як обиратимуть нових керівників закладів охорони здоров’я: коментар МОЗ

Раніше політику відбору кандидатів на такі посади формували місцеві департаменти охорони здоров’я.

В Україні розпочалися конкурсні процедури з обрання керівників закладів охорони здоров’я (ЗОЗ).

Як повідомили УНІАН у МОЗ, раніше політику відбору кандидатів на такі посади формували місцеві департаменти охорони здоров’я. Внаслідок цього управління було неефективним, фіксувалися розтрати бюджетних коштів та факти побудови схем «кругової поруки» між органом управління та ЗОЗ.

Читайте такожКиїв лідирує за кількістю підписаних з лікарями декларацій

На початку цього року набула чинності постанова «Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», яка запроваджує відбір кандидатів незалежною конкурсною комісією із залученням представників громадськості.

Конкурсні комісії мають складатися порівну з представників усіх трьох зацікавлених сторін – органу управління, трудового колективу та громадськості.

Порядок встановлює такі умови, за якими ті чесні і професійні кандидати, які мають бажання очолити певний заклад, дійсно отримують шанс його очолити. Щоби взяти участь у роботі конкурсної комісії з боку громадськості, треба мати громадську організацію антикорупційного чи медичного спрямування, яка зареєстрована вже два роки. Такі представники мають подаватися до громадської ради органу управління, яка має відбирати їх для участі у конкурсі.

Проблема, яку виявили перші відбори, полягає в залученні «своїх» активістів в комісію з боку місцевих органів управління.

У МОЗ підкреслили, що до розгляду беруться тільки кандидатури з медичною освітою, надалі очільниками ЗОЗ мають ставати люди з високими навичками управління. Керівником закладу охорони здоров’я має бути хороший менеджер, а медична освіта – це додатковий фактор, але він не має бути обов’язковим, вважають у МОЗ.

Читайте такожСупрун розповіла, чому іноді буває важко заснути

Сьогодні при відборі кандидатів комісія має враховувати те, як вони представлять своє бачення розвитку установи охорони здоров'я, яке мають викласти в письмовому вигляді. І оскільки буде вестися відеофіксація конкурсів, то кожен бажаючий зможе подивитися на сайті органу управління, який оголосив конкурс, як той чи інший кандидат презентує свої пропозиції та чи достойна ця людина того, щоб очолити відповідний заклад охорони здоров’я.