Українців закликають вакцинувати дітей і вакцинуватися самим.

В Україні розпочався Європейський тиждень імунізації.

Міністерство охорони здоров’я, Центр громадського здоров’я разом з партнерами Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) закликали українців вакцинувати дітей і вакцинуватися самим.

Як наголошують у МОЗ, в Україні наявна достатня кількість вакцин, щоб охопити імунізацією всі вікові групи, які цього потребують. Охоплення плановими щепленнями проти кору у 2017 році збільшилось більш ніж удвічі і перевищило 90%. Водночас, рівень вакцинації від таких небезпечних хвороб, як дифтерія, кашлюк та правець залишається критично низьким. Так, наприклад, за даними Центру громадського здоров’я, минулого року лише половину українських дітей віком 18 місяців вакцинували від дифтерії, правця та кашлюку і менше половини дорослих пройшли планову ревакцинацію від дифтерії та правця. Проти поліомієліту щеплено 75%, проти гепатиту В — 50% дітей.

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У попередні роки рівень вакцинації в Україні впав до неприйнятно низького рівня як через відсутність достатньої кількості вакцин протягом останніх 7 років, так і через поширення небезпечних міфів та антинаукових припущень, що вакцинація, начебто, непотрібна або шкідлива. Питання наявності вакцин МОЗ вдалося вирішити у співпраці з міжнародними партнерами.

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Європейський тиждень імунізації проходить з 23 по 29 квітня. Протягом тижня імунізації як у Києві, так і в регіонах, відбудеться низка заходів задляпідвищення рівня обізнаності щодо вакцинації: вебінари, зустрічі з медиками і батьками, флеш-моби. 27 квітня у Києві пройде громадський форум “Об’єднані та вакциновані” для представників громадських організацій та батьківських груп. Розпочне роботу тематичний сайт про вакцинацію www.vaccination.com.ua, де батьки зможуть дізнатися все про сучасні методи захисту дітей від інфекційних хвороб.