МОЗ розпочало конкурс на заміщення посади ректора медуніверситету ім. Богомольця

Вибори ректора НМУ відбудуться 19 вересня.

Міністерство охорони здоров'я України сьогодні розпочало конкурс на заміщення посади ректора Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.

Зазначається, що прийом документів триватиме два місяці. Вибори ректора НМУ відбудуться 19 вересня.

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"Шукаємо керівника університету, що готовий впроваджувати якісні зміни в українську вищу медичну освіту. Важливо, щоби кандидати мали громадянство України, вчене звання та науковий ступінь, понад 10 років стажу науково-педагогічної діяльності й вільно володіли державною мовою", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що 30 березня комісія МОЗ визнала роботу ректора НМУ Катерини Амосової в 2017 році незадовільною і рекомендувала розірвати з нею контракт. 16 квітня Амосова була звільнена з посади.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого МОЗ відсторонило Амосову від посади ректора вишу у зв’язку з тим, що вона не змогла забезпечити складення іспиту "Крок" студентами, які навчаються на стоматологів.

У зв'язку із зривом 20 лютого в НМУ ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1. Стоматологія" для більш як 200 студентів 3 курсу стоматологічного факультету, МОЗ України створило комісію для перевірки всіх обставин справи.

26 лютого студенти та трудовий колектив Національного медуніверситету оголосили безстроковий страйк. В університеті звинувачували МОЗ у втручанні в самоврядування вишу і "незаконному" відстороненні ректора.

28 лютого Амосова закликала припинити страйк та відновити навчальний процес. Невдовзі по тому з’явилося відеозвернення його учасників, де було оголошено про припинення страйку. Вони заявили, що "їх почули".

На початку березня Окружний адміністративний суд Києва поновив Амосову на посаді ректора медичного університету ім. Богомольця, пізніше МОЗ подав апеляцію на цю ухвалу.