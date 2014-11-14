Що не можна їсти, коли худнеш

Якщо ви хочете бути у формі і вирішили скинути пару кілограмів, потрібно ретельно підходити до вибору тих продуктів, які ви будете вживати. Адже є їжа, яка не тільки завдає істотної шкоди здоров'ю, але і сприяє ожирінню. А значить, з нею ви не тільки не зможете досягти поставленої мети, але і ще більше віддалитися від неї, пише glianec.com.ua.

Отже, список шкідливих продуктів, які не можна їсти при схудненні, включає в себе:

- Продукти швидкого харчування. До них належить весь асортимент фаст-фуду, що продається в макдональдсах та інших подібних закладах. Така їжа порушує нормальний баланс гормонів, які відповідальні за відчуття ситості.

- Газовані солодкі напої, наприклад, Кока-кола. В них міститься велика кількість лимонної кислоти, яка сприяє порушенню кислотно-лужного балансу.

- Пюре, локшина, супи швидкого приготування та ін. Заварюючи таку їжу, ви лише багаторазово посилюєте дію канцерогенних речовин з упаковки.

- Сухарі, чіпси, і т. д. Чіпси напхані всілякими хімічними речовинами, в тому числі глутаматом натрію, які підсилюють смак картоплі, роблять її хрусткою, але завдають шкоди вашому організму.

- Покупні продукти, такі як шаурма, хот-доги, кури-гриль, пиріжки та ін. Більшість точок продажу подібної їжі не відповідають санітарним нормам, елементарні правила гігієни не дотримуються, а підсилювач смаку, присутній, наприклад, у курах-гриль, не додає їй користі.

- Молочні вироби, які передбачають тривалий термін зберігання.

- Ковбасні вироби: сардельки, сосиски, ковбаси та ін. Ці продукти практично не містять м'яса, але зате в них у надлишку присутні підсилювачі ваги, підсилювачі смаку.

- Імпортні фрукти і овочі.

- Магазинні соуси, кетчупи, кубики бульйону і різні приправи.

- Кондитерські вироби: тістечка, торти, еклери, кекси та ін, що містять шкідливі трансжири і є головним ворогом у боротьбі із зайвою вагою.