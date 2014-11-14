Як розлучення впливає на здоров'я жінки

Навіть розлучення за добровільною згодою двох сторін здатне вплинути на жінку не лише у психологічному плані, але й у фізичному. Детальніше про те, як розлучення впливає на здоров'я жінок, знає "Наша мама".

Сімейні психологи кажуть, що розлучені жінки хворіють набагато частіше, ніж одружені. Окрім того відсутність регулярного статевого життя також може позначитись на здоров'ї жінки.

Для перевірки гіпотези про те, що розлучення жінки мають слабше здоров'я був проведений десятирічний експеримент протягом якого науковці стежили за станом здоров'я розлучених та заміжніх жінок. На початку експерименту жодних відмінностей між ними виявлено не було.

Проте через десять років виявилось, що розлучені жінки частіше піддаються стресам. Також проблем зі здоров'ям додала і нерегулярність статевого життя.