МОЗ відстронило Запорожана від посади ректора Одеського медуніверситету "через корупційні дії"

Поліція склала адміністративний протокол.

З 23 квітня Валерія Запорожана відсторонено від виконання службових обов’язків ректора Одеського національного медичного університету, МОЗ підписало відповідний наказ .

Як повідомили у МОЗ, "підставою став складений співробітниками Національної поліції України протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, щодо Запорожана".

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“Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.” - ч. 5 статті 65 Закону України “Про запобігання корупції”, - наголосили у МОЗ.

Судовий розгляд справи здійснюватиме Приморський районний суд Одеси.

До завершення розгляду справи судом обов’язки ректора Одеського національного медичного університету виконуватиме проректор з науково-педагогічної роботи (з міжнародних зв’язків) В.Марічереда.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня 2015 року в Одесі невідомі побили депутата обласної ради, ректора Одеського національного медичного університету Валерія Запорожана, якого госпіталізували.

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Запорожан пов'язав напад з тим, що проявив принциповість у низці економічних питань, через що виникли розбіжності «з деякими людьми» і розкриття низки порушень у Національній академії медичних наук України. Президія НАМН спростував заяву ректора.

Довідка УНІАН. Доктор медичних наук, академік Валерій Запорожан, 1947 року народження. Очолює Одеський національний медичний університет з 1994 року. Є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений винахідник України, повним кавалером ордена «За заслуги» трьох ступенів.