В Україні цього року планують змінити календар щеплень

Внесено пропозицію по переносу вакцинації другої дози проти гепатиту В з першого на другий місяць життя дитини.

В Україні цього року планують змінити календар профілактичних щеплень.

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомила т.в.о. обов язки керівника Центру громадського здоров я (Київ) Олена Лукашевич.

Читайте такожВ Україні розпочався Європейський тиждень імунізації

"Не буду анонсувати, яких саме вакцин це стосується... Вийдуть законодавчі документи, вийдуть нормативно-правові акти. Ними ми будемо керуватися. Але частина щеплень буде ліквідована, частина додана у календарі щеплень. Це стосується щеплень і для дорослих, і для дітей. Ми чекаємо на ці зміни. Вони будуть чинними", - заявила Лукашевич.

У проекті наказу МОЗ щодо змін у календар профілактичних щеплень, зокрема, внесено пропозицію по перносу вакцинації другої дози проти гепатиту В з першого на другий місяць життя дитини. Це дозволить використовувати комбіновану вакцину з компонентами проти дифтерії, кашлюку, правця, гемофільної інфекції типу b, гепатиту В, що, в свою чергу, дає можливість розширити кількість вакцин, які закуповуються для профілактики гепатиту В.

"Враховуючи досвід країн Європи, в Україні слід визнати обґрунтованим поєднання вакцинації проти гепатиту В дітей з імунізацією проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту (у 2 та 6 міс.). Використання комбінованих вакцин доцільно як з економічної, так і з медичної точки зору, оскільки суттєво зменшує кількість відвідувань закладів охорони здоров’я, завантаженість кабінетів щеплень та медичного персоналу, збільшує кількість дітей, щеплених своєчасно, зменшує парентеральне навантаження та стрес від щеплення у дитини", - йдеться у проекті наказу.