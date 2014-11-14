Мешканці Краснодона та Ровеньків почали отримувати продукти від Штабу Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова, сьогодні, 14 листопада, у Краснодоні та Ровеньках Луганської області почнуть роздавати продуктові набори від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Напередодні, в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, волонтерам Штабу вдалося доставити допомогу для 10 000 жителів цих міст.

Як відзначають в Гуманітарному Штабі, це перша поставка продуктів в Краснодон. Раніше волонтери передавали медикаменти для боротьби з застудними і запальними захворюваннями, продуктові та гігієнічні набори Краснодонскому обласному дитячому будинку-інтернату для дітей-інвалідів.

«Наш регіон опинився у складній ситуації. Проблеми з виплатами заробітної плати бюджетникам, соціальних допомог та пенсій залишили багатьох без засобів існування, - розповідає директор «Краснодонвугілля» Олександр Ангеловський. - У людей просто немає грошей для придбання найнеобхідніших продуктів. Сьогодні Гуманітарний штаб Ріната Ахметова знайшов можливість доставити гуманітарний вантаж для жителів Краснодона, Молодогвардійська і Суходільська. Ми вдячні волонтерам, які в такий неспокійний час приїхали в наш край».

Потребу в продуктах підтверджують і дані Гуманітарної карти ситуації і потреб Донецької і Луганської областей. «У Краснодоні, згідно з даними Карти, працює більшість продуктових магазинів і супермаркетів, вибір товарів практично такий же, як і до військових дій. Але у людей немає грошей для придбання продуктів. У зв'язку з цим, понад 40% опитаних мешканців міста відчувають гостру нестачу в продуктах харчування. Зокрема, в крупах, соняшниковій олії, м'ясних і рибних консервах», - коментує Андрій Хорошун, аналітик Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Жителі інших міст Луганської області продовжують отримувати продуктові набори від Штабу. Всього на Луганщину в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова було доставлено близько 50 000 наборів з допомогою, призначеної для найбільш незахищених категорій мешканців області - для сиріт, інвалідів, багатодітних та одиноких матерів, зареєстрованих переселенців.

Довідка:

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: надання гуманітарної допомоги; надання медичної, в тому числі адресної та психологічної допомоги; допомога дітям; евакуація людей із зони військових дій і розміщення переселенців.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.