Це найбільша кількість нових випадків захворювання, зафіксованих за тиждень, з початку спалаху кору з 2017 року.

В Україні знову набирає обертів епідемія кору - за тиждень захворіли понад тисячу людей.

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Як повідомили УНІАН у Центрі громадського здоров’я МОЗ України, за 16-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1070 людей: 507 дорослих і 563 дитини.

Це найбільша кількість нових випадків захворювання, зафіксованих за тиждень, з початку спалаху кору з 2017 року. Стрімке зростання кількості захворювань за останній тиждень пов’язане з груповими спалахами у Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернігівській, Київській областях, а також зростанням кількості дорослих, які захворіли на кір.

Оперативний штаб МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні прийняв рішення про розширення заходів посиленої імунізації на усі групи дітей віком до 18 років (раніше заходи посиленої імунізації поширювались тільки на дітей до 9 років).

Міністерство охорони здоров’я вивчає можливість проведення імунізації дорослих за епідемічними показниками з використанням вакцин, закуплених на національному рівні.

Всього впродовж 16-ти тижнів 2018 року на кір захворіли 11720 людей – 4564 дорослих і 7156 дітей. З початку року від ускладнень кору померло восьмеро людей: шестеро дітей і двоє дорослих.

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Найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській (1985), Закарпатській (1893), Одеській (1327), Львівській (1293), Чернівецькій (983) областях. За останній тиждень значно зросла кількість зареєстрованих випадків у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Львівській, Харківській, Київській областях та м. Києві.

Нагадуємо, що кір – це дуже небезпечне і заразне захворювання, ліків від кору не існує. Зупинити спалах може тільки вакцинація.