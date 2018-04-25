Скільки коштів отримають лікарні за обслуговування пацієнтів: коментар МОЗ

Уряд ухвалив чотири постанови, які дозволяють продовжити реформування системи охорони здоров’я.

У МОЗ розповіли, скільки коштів отримають медзаклади первинки за обслуговування пацієнтів.

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Сьогодні уряд ухвалив чотири постанови, які дозволяють продовжити реформування системи охорони здоров’я. Зокрема, визначено, скільки заклади отримають за обслуговування пацієнтів у другій половині 2018 року, як медзаклади укладатимуть договори з НСЗУ та як функціонуватиме електронна система охорони здоров’я.

У МОЗ наголосили, що кампанія з вибору лікаря — перший етап змін. Постановою Кабміну закріплений базовий тариф за обслуговування пацієнта у 2018 році — 370 гривень за людину на рік. Мова йде про прямі оплати від НСЗУ, які отримає медзаклад за кожного пацієнта, який підписав з ним декларацію.

Крім того, визначені коригувальні вікові коефіцієнти: від 0 до 5 років — 4; від 6 до 17 років — 2,2; від 18 до 39 років — 1; від 40 до 64 років — 1,2; понад 65 років — 2.

У МОЗ зазначили, що "керівники закладів мають усі інструменти, щоб обрахувати, який дохід вони зможуть отримати з липня, та спланувати, скільки пацієнтів вони можуть залучити".

Законодавча база дозволяє почати укладання договорів між Національною службою здоров’я України та медичними закладами, які надають первинну медичну допомогу. Уклавши договір з НСЗУ не пізніше 1 червня, медзаклади уже з 1 липня почнуть отримувати справедливу оплату за надання медичних послуг українцям. Перейти на нове фінансування заклади також можуть з 1 жовтня. В такому випадку підписати договір з НСЗУ вони мають не пізніше 1 вересня.

Документообіг між медичними закладами і НСЗУ буде відбуватися виключно в електронній формі. Так, договір медзаклад і НСЗУ підписують у електронній формі.

«Подавати заявки, підписувати договори, надсилати звіти про роботу та відповідно отримувати кошти від НСЗУ заклади будуть тільки через електронну систему охорони здоров’я. Гроші будуть перераховуватися щомісячно залежно від кількості пацієнтів, які підписали декларації з лікарями конкретного закладу», — зазначив голова Національної служби здоров’я Олег Петренко.

У перехідний період протягом 2018 року заклади будуть отримувати додаткове фінансування і за частину пацієнтів, які були прикріпленні раніше за територіальним принципом. Тариф на цих пацієнтів складе 240 грн на рік.

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Уряд ухвалив постанову «Про затвердження порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я». Система «Електронне здоров’я» є основним інструментом Національної служби здоров’я для забезпечення електронного документообігу, оплати медичним закладам згідно з програмою медичних гарантій та збору статистичних даних в режимі реального часу.

Зараз в системі реєструються медичні заклади та лікарі для підписання декларацій з пацієнтами. Згодом функціонал електронної системи буде розширюватися: з’являться електронні рецепти та медичні картки.

У МОЗ наголошують, що місцева влада та керівники медичних закладів на рівні з урядом, МОЗ та НСЗУ мають долучитися до впровадження змін.

Щоб перейти на нову модель фінансування усі комунальні заклади, які отримують субвенцію з одного місцевого бюджету, мають підписати договору з НСЗУ. Для цього місцева влада та головні лікарі повинні автономізувати заклади, підключити заклади до електронної системи охорони здоров’я та розпочати кампанію «Лікар для кожної сім’ї», устаткувати заклади відповідно до базових вимог Табелю оснащення та виконати сервісні вимоги НСЗУ.