На Донбасі серед бойовиків стрімко поширюється туберкульоз - Міноборони

15:39, 25 квітня 2018
Країна
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фото narodna-pravda.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.

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За його словами, командири окремих "військових частин" окупаційних військ з метою доукомплектування підрозділів особовим складом здійснюють набір на "військову службу" без проведення перевірок на придатність за станом здоров'я, у тому числі на відсутність інфекційних захворювань.

"Зокрема в одній із так званих "військових частин 1-го армійського корпусу" виявлено понад 80 військовослужбовців із захворюванням на туберкульоз", - сказав Праута.

Відповідно до розпорядження командування бойовиків, додав він, у цій "військовій частині" заборонили звільнення за станом здоров'я.

Раніше Праута заявив, що в бойовиків на Донбасі поглиблюється проблема з комплектацією підрозділів через невдоволення діяльністю командування та умовами служби.

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Теги: #бойовики#війна на Донбасі#епідемія туберкульозу