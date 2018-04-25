Хворих на туберкульоз в Україні лікуватимуть переважно амбулаторно - МОЗ

У МОЗ обіцяють розробити нову концепцію лікування туберкульозу в країні.

Хворих на туберкульоз в Україні лікуватимуть переважно амбулаторно.

Про це йшлося на прес-конференції в УНІАН.

Представник Центру громадського здоров’я МОЗ України Юрій Варченко анонсував представлення найближчим часом нової концепції лікування туберкульозу в Україні з огляду на сучасний світовий досвід.

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«Розуміння, як боротися з туберкульозом в Україні, нарешті є, воно сформовано і фактично буде представлено у найближчий час. Зазначу, що без підтримки донорських партнерських організацій, без міжнародних експертів неможливо було розробити нормальну життєздатну концепцію з подолання туберкульозу», - зазначив Варченко.

За його словами, на сьогодні на рівні Кабінету міністрів України узгоджена та прийнята загальнодержавна Концепція по протидії туберкульозу на 2018-2021 роки.

«Зараз обговорюється програма, яка дозволить нам безпосередньо побачити, як працюватиме система, і забезпечити її фінансування на майбутній період 2018-2021 роки», - зазначив Варченко.

Він наголосив, що у новий підхід лікування хворих на туберкульоз в Україні закладено: пацієнто-орієнтована модель підтримки хворих на туберкульоз; гарантування сталості фінансування лікування; застосування інноваційних методик діагностування та лікування відповідно до міжнародних рекомендацій.

Варченко наголосив, що хворих лікуватимуть переважно амбулаторно з забезпеченням відповідного медичного супроводу, що є наразі стандартом в усьому світі.

«Наразі стаціонарний етап не є пріоритетом в наданні протитуберкульозної допомоги, і цей підхід вже переглянуто. Такий захід необхідний лише в тяжких випадках, при супутніх патологіях. Наразі підходи до ведення пацієнтів змінилися і пацієнт не потребує тривалої госпіталізації в стаціонарі, тому що є ефективні режими лікування та протитуберкульозні препарати», - пояснив він.

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Представник Центру громадського здоров’я повідомив, що наразі амбулаторний супровід пацієнтів фінансується переважно завдяки міжнародним організаціям.

«В цьому році безпрецедентна підтримка цієї активності з боку міжнародних організацій: всі області України зараз охоплені цими послугами», - заявив Варченко, водночас зауваживши, що так буде не завжди, бо «кошти донорів не будуть вічними».

«Тому Україна має думати про своє майбутнє і в подальшому будувати цю систему. Це розуміння в нашій країні є, тобто є політична підтримка з боку Міністерства охорони здоров’я, Міністерства фінансів, Кабінету міністрів», - запевнив він.

За його даними, у 2018 році фінансування на боротьбу з туберкульозом сягає майже 650 млн грн і ця сума повністю покриває потреби країни в препаратах, в тому числі для лікування резистентного і мультирезистентного туберкульозу, витрати на матеріали для лабораторної діагностики.

Присутні на прес-конференції представники громадських організацій, що займаються питаннями лікування туберкульозу в Україні, висловили підтримку новим підходам, що запроваджуються у цій сфері. Вони висловили сподівання, що національна програма боротьби з туберкульозом буде прийнята найближчим часом.

«Ми вважаємо, що ця програма надзвичайно важлива і вона вже скоро буде подана до Міністерства фінансів України і потім у Верховну Раду. Ми сьогодні ведемо спілкування з депутатськими фракціями, з окремими депутатами, і знаходимо розуміння, що така програма має бути прийнята. І ми сподіваємося, що найближчим часом вона буде прийнята і адаптована потім на регіони України», - сказав представник Всеукраїнської коаліції «Зупинимо туберкульоз разом», голова правління БО «Українці проти туберкульозу» Віталій Руденко.

Крім того, як юрист він зазначив, що потребує вдосконалення юридична складова в протидії туберкульозу в Україні.

«Найперше, це доопрацювання тих нормативних актів, які будуть відповідати вимогам часу, реаліям медичної реформи в протитуберкульозній галузі, і будуть стимулювати всю медицину і пацієнтів, все наше суспільство до того, щоб пацієнт проходив повний курс лікування. Це починаючи з закону України про боротьбу і захворювання на туберкульоз, де ,наприклад, 12 стаття – обов’язкова госпіталізація, яка зараз називається «примусове лікування» - вона не діє. Але треба знайти стимули, щоб заохотити пацієнта закінчити довготривале лікування. Це питання буде стояти на порядку денному вже після прийняття Національної програми протидії туберкульозу на 2018-2021 роки», - пояснив Руденко.

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Як зазначив представник ГО «Інфекційний контроль в Україні» Олександр Чепурний, за оціночними даними ВООЗ, Україна очолює рейтинги за показниками захворюваності на туберкульоз з розширеною резистентністю та входить в 5-ку країн-лідерів за захворюваністю на мультирезистентний туберкульоз. «Це несе значний негативний ефект і щодо здоров’я пацієнтів, і щодо економічних збитків. Бо лікування «чутливої» форми туберкульозу по вартості препаратів складає близько 1 тис. грн, лікування мультирезистентної форми – 200 тис. грн, а лікування туберкульозу з розширеною резистентністю – близько 600 тис. доларів», - зазначив він.

Чепурний наголосив, що нові підходи мають заохотити до лікування як самого пацієнта, так і стимулювати медиків, які ведуть хворих. Зокрема він розповів про успішні пілотні проекти в двох областях України, коли було задіяно фінансове стимулювання лікарів у доведенні пацієнта до завершення лікування та його повному одужанні, і пацієнт також був матеріально заохочений щодо дотримання лікування та прийому препаратів.